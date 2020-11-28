«Зенит» опять без победы: Из-за кого питерцы не забили в Туле

Оценки футболистам Сергея Семака

Третий матч подряд не выиграл питерский «Зенит», вновь подарив шанс ЦСКА и «Спартаку». Правда, прямо сейчас мы можем наблюдать чемпиона России на первой строчке, но вряд ли нулевая ничья обрадовала Сергея Семака. Игра в атаке расстраивает, без Дугласа Сантоса стало совсем грустно. Зато порадовал экспериментальный центр обороны: Прохин – Чистяков.

По статистике у «Зенита» солидное преимущество: удары по воротам – 8:17, в створ - 1:2, владение мячом – 42:58, угловые – 3:10. Но взгляните на попадания в створ и поймёте, что итоговые 0:0 закономерны. Уж очень расхлябанно команды отнеслись к созданным голевым моментам. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 6,5. Не самый трудозатратный матч для Михаила. Один сейв совершил после не самого опасного удара Костадинова, дважды отлично сыграл на выходе, забрав высокий кросс. За «сухой» матч получил на полбалла больше.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 8,0. А вот Дмитрий прям работал ради этих нулей. Показал себя лидером обороны, много боролся, подсказывал. Воздух снял 9 раз из 10, трижды сыграл на перехвате, дважды начал опасную атаку. Отличный матч провёл Чистяков.

ДАНИЛА ПРОХИН – 7,0. Под стать коллега Дмитрию смотрелся и Данила. Прохина выручала резкость. Вовремя атаковал Пантелеева, встречал Джорджевича. Совершил два перехвата, один отбор. Атаки начинать не стеснялся, выполнив 10 точных передач на длинную дистанцию.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,5. В роли защитника Алексей смотрится даже лучше. Вспахал правую бровку, «заменив» Пантелеева. Два отбора, два перехвата, дважды заработал штрафной удар. Скорости хватало, оборонительных навыков – тоже. А вот в атаке опять не очень – почти все навесы ушли в никуда.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 7,0. Каждый следующий матч Юрий Валентинович начинает в основе, невероятный график «Зенита» его не пугает. И опять Жирков класс подтвердил. Дважды отобрал мяч у Ломовицкого, всегда долго возившегося, выиграл 4 единоборства из 6. В общем, держал фланг на замке. Жаль, не реализовал хороший момент после углового.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 4,5. Пытался Барриос оправдаться за ужасный матч в Риме, но одного только рвения не хватило. Запорол шикарный момент, выйдя один на один с голкипером. В концовке матча схватил необязательную жёлтую карточку.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - 4,0. А Ерохин и не пытался забыть кошмар Рима, он его продолжил. Запорол две перспективные атаки, отпустив от себя мяч и просто пробив выше. За час игрового времени отдал всего 5 (!) точных передач за 12 попыток. Для атакующего полузащитника эти цифры даже провальными назвать. Всё ещё хуже.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 5,5. Абсолютно по всему периметру поля работал Далер, но это распыление выключило его из игры на важные моменты. Много работал, но ни разу не задействовали Кузяева в опасной атаке, ударов он тоже не наносил. Трижды попался на дриблинг соперника, выиграл 10 единоборств из 16.

МАЛКОМ – 6,0. Отметить активность Малкома обязательно нужно, но положительной оценки не будет. Часто был с мячом бразилец, комбинировал, отлично вывел на удар Ерохина, однако класс на уровне «Барселоны» не ощущается. 21 потеря в игре против тульского «Арсенала», всего один пас под удар и ужасная попытка пробить из пределов штрафной площади.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 6,5. Активно работал и Дриусси. Но так часто одеяло на себя не тянул, чем принёс больше пользы. Две ключевые передачи отдал, пять штрафных ударов заработал, выиграл 7 единоборств из 10, частенько помогая обороне на угловых ударах.

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,0. Любимый тульский «Арсенал» Дзюба решил не трогать. Может и по другим причинам сегодня плох был Артём. Всё невпопад делал. Запорол два момента, проиграл 8 единоборств из 11 (катастрофа для Дзюбы), отдал всего восемь точных передач. Ещё и мышцу дёрнул в концовке, попросив замену.

СЕРДАР АЗМУН - б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.

ЛЕОН МУСАЕВ - б/о.

ДАНИИЛ ШАМКИН - б/о.