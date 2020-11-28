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Парфёнов: «Каждый день стараешься внести своё что-то новое»

28 Ноября 2020, 13:58,

fratria.ru

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы не так давно в команде. Что удалось поменять, изменить за этот непродолжительный срок?

- Об этом не задумываешься, каждый день стараешься внести свое что-то новое, это процесс каждодневный. Единственное, что это идет по ходу чемпионата. Вы видите, что у нас в каждом матче отсутствует большая группа.

- Тренер Парфёнов проигрывает тренеру Семаку - шесть матчей и шесть поражений. Есть какая-то закономерность, логика? Можете назвать какие-то глубинные причины?

- Давайте готовиться к игре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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