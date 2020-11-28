"Арсенал" и "Зенит" не забили друг другу в Туле

Петербургский «Зенит» продолжает лихорадить. Команда по-прежнему с треском проваливается в Лиге чемпионов, да и во внутреннем чемпионате никакого ощутимого преимущества у звёздной команды Сергея Семака нет. К игре с «Арсеналом» звёзд и того поубавилось. Отсутствие основной линии обороны в лице Караваева, Ловрена, Ракицкого и Дугласа заставляло главного тренера затыкать дырки теми, кто остался в обойме. Не досчиталась команда и Вендела с Оздоевым, так что состав «Зенита» получился довольно экспериментальным.

При этом, и у «Арсенала» дела далеко не в порядке. Приход Дмитрия Парфёнова пока не принёс ожидаемых дивидендов, последняя победа датируется серединой октября, а в последних матчах туляки добыли лишь одно очко в домашнем матче с «Ротором». При всё при этом с составом перед матчем с «Зенитом» у «Арсенала» тоже возникли ощутимые проблемы.

«Зенит» на правах фаворита матча начал активнее. Уже на первых минутах питерцы разыграли отличную комбинацию, в ходе которой на ворота вывели Малкома. Бразилец мог завершать момент сам, но зачем-то решил найти Дзюбу, удар которого в пустой створ успел накрыть защитник. По хорошему моменту было у Ерохина и Жиркова, но оба не попали в створ. При этом и «Арсенал» довольно быстро освоился, и контратаки хозяев тоже проскакивали. Туляки нанесли пару неприятных ударов по воротам Кержакова, но либо не попадали в цель, либо голкипер свою команду выручал.

Обоюдоострая борьба сохранялась до конца первого тайма, и ближе к перерыву команды вновь заявили о своих притязаниях на успех в матче. У «Зенита» один на один Барриоса вывел Дзюба, но колумбиец без сопротивления пробил не очень удачно, отправив мяч рядом со штангой. У «Арсенала» хороший момент имел Кирилл Панченко, который пробивал мимо Кержакова с острого угла, но получилось рядом со штангой.

После перерыва в рисунке игры мало что изменилось. «Зенит» обозначал своё преимущество, доминируя во владении мячом, но при этом передачи до Дриусси и Дзюбы доходили редко. Лишь к середине тайма Дзюба оказался на ударной позиции, но с его попыткой справился голкипер «Арсенала» Егор Шамов. Вскоре воротам тульской команды угрожал и Сутормин, пробивший низом с края штрафной, но в дальний угол он не попал. «Арсенал» огрызался, но до ударов по воротам Кержакова дело практически не доходило. За полчаса до конца на поле у «Зенита» вышел Сердар Азмун, но особой свежести атаке петербургского клуба это не принесло.

В концовке матча «Зенит» окончательно наладил контроль над мячом на половине поля соперника, но в атаке по-прежнему не получалось практически ничего. Запомнилась лишь попытка Мостового, когда он пробивал с левого края штрафной, но не попал в дальний угол. В концовке игры получил повреждение Артём Дзюба и попросил замену. Проблема мышечного плана могжет не позволить капитану петербургского клуба сыграть с "Брюгге". Ближе к финальном свистку уставший "Арсенал" играл практически на вынос, а "Зениту" не хватило, чтобы разыграть хотя бы одну результативную комбинацию. Отдыхать некогда - впереди вновь Лига чемпионов.

Андрей СЕРГЕЕВ