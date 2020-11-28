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"Арсенал" и "Зенит" не забили друг другу в Туле

28 Ноября 2020, 15:52,

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Петербургский «Зенит» продолжает лихорадить. Команда по-прежнему с треском проваливается в Лиге чемпионов, да и во внутреннем чемпионате никакого ощутимого преимущества у звёздной команды Сергея Семака нет. К игре с «Арсеналом» звёзд и того поубавилось. Отсутствие основной линии обороны в лице Караваева, Ловрена, Ракицкого и Дугласа заставляло главного тренера затыкать дырки теми, кто остался в обойме. Не досчиталась команда и Вендела с Оздоевым, так что состав «Зенита» получился довольно экспериментальным.

Протокол игры  
Арсенал Тула 0:0 Зенит
Шамов Егор Рассказов Николай Довбня Александр Евгеньевич Кадири Мохаммед Сокол Артём   75' (Хагуш Анри (   75') Костадинов Георги   72' Кангва Кингс   39' Ломовицкий Александр   37'   76' (Громыко Валерий (   76') Панченко Кирилл   90' Пантелеев Владислав   55' (Ковалёв Юрий (   55') Джорджевич Лука   82' (Минаев Роман (   82')
Запасные: Бурлак Тарас Горбатенко Игорь Хлусевич Даниил Аджоев Гурам Левашов Михаил
Кержаков Михаил Сутормин Алексей Прохин Данила Чистяков Дмитрий Жирков Юрий   77' (Мостовой Андрей (   77') Малком Филипе Кузяев Далер Барриос Вилмар   90' Дриусси Себастьян   76' (Мусаев Леон (   76') Дзюба Артём   89' (Шамкин Даниил (   89') Ерохин Александр   62' (Азмун Сердар (   62')
Запасные: Одоевский Даниил Лунёв Андрей Крапухин Станислав
28 ноября. Стадион "Арсенал (Тула)".

При этом, и у «Арсенала» дела далеко не в порядке. Приход Дмитрия Парфёнова пока не принёс ожидаемых дивидендов, последняя победа датируется серединой октября, а в последних матчах туляки добыли лишь одно очко в домашнем матче с «Ротором». При всё при этом с составом перед матчем с «Зенитом» у «Арсенала» тоже возникли ощутимые проблемы.

«Зенит» на правах фаворита матча начал активнее. Уже на первых минутах питерцы разыграли отличную комбинацию, в ходе которой на ворота вывели Малкома. Бразилец мог завершать момент сам, но зачем-то решил найти Дзюбу, удар которого в пустой створ успел накрыть защитник. По хорошему моменту было у Ерохина и Жиркова, но оба не попали в створ. При этом и «Арсенал» довольно быстро освоился, и контратаки хозяев тоже проскакивали. Туляки нанесли пару неприятных ударов по воротам Кержакова, но либо не попадали в цель, либо голкипер свою команду выручал.

Обоюдоострая борьба сохранялась до конца первого тайма, и ближе к перерыву команды вновь заявили о своих притязаниях на успех в матче. У «Зенита» один на один Барриоса вывел Дзюба, но колумбиец без сопротивления пробил не очень удачно, отправив мяч рядом со штангой. У «Арсенала» хороший момент имел Кирилл Панченко, который пробивал мимо Кержакова с острого угла, но получилось рядом со штангой.

После перерыва в рисунке игры мало что изменилось. «Зенит» обозначал своё преимущество, доминируя во владении мячом, но при этом передачи до Дриусси и Дзюбы доходили редко. Лишь к середине тайма Дзюба оказался на ударной позиции, но с его попыткой справился голкипер «Арсенала» Егор Шамов. Вскоре воротам тульской команды угрожал и Сутормин, пробивший низом с края штрафной, но в дальний угол он не попал. «Арсенал» огрызался, но до ударов по воротам Кержакова дело практически не доходило. За полчаса до конца на поле у «Зенита» вышел Сердар Азмун, но особой свежести атаке петербургского клуба это не принесло.

В концовке матча «Зенит» окончательно наладил контроль над мячом на половине поля соперника, но в атаке по-прежнему не получалось практически ничего. Запомнилась лишь попытка Мостового, когда он пробивал с левого края штрафной, но не попал в дальний угол. В концовке игры получил повреждение Артём Дзюба и попросил замену. Проблема мышечного плана могжет не позволить капитану петербургского клуба сыграть с "Брюгге". Ближе к финальном свистку уставший "Арсенал" играл практически на вынос, а "Зениту" не хватило, чтобы разыграть хотя бы одну результативную комбинацию. Отдыхать некогда - впереди вновь Лига чемпионов.

Андрей СЕРГЕЕВ
Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Зенит, Арсенал Тула, Артём Дзюба, РПЛ
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Комментарии (4)
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0
ЯРЫЙ БРЮС
28 Ноября 2020, 16:51

бзденит не смог обыграть пушкарей а а вы от него требуете побед в ЛЧ )))

2
только не мясо!!!
28 Ноября 2020, 16:10

Понятно нет основных игроков, понятно с составом чёрт знает что, понятно функциональная яма, но где хоть какая то игра, хоть какой то рисунок, хоть какой то план? Похоже Семак спёкся окончательно... Какой то дворовый футбол смотрел - все толпой туда, потом все обратно - кто то может быть и попадёт, типа...) Ладно, очко - не ноль, девки нет и бабе рад, как говорится...) Продолжаем ждать лучших времён...

1
ингерман
28 Ноября 2020, 16:00

ай.. флегма надоел )))

1
Роман Мамедов
28 Ноября 2020, 16:09

ай красота 750 р поднял на икс1

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