​Участники Лиги чемпионов в 16-м туре РПЛ не забили на троих ни одного гола

В субботу в российской Премьер-лиге стартовал второй круг. Свои матчи в этот день провели три команды, которые представляют Россию в Лиге чемпионов. Интересно, что никто из них даже не смог забить.

«Зенит» в стартовой игре тура поделил очки с тульским «Арсеналом» на выезде. С таким же счётом 0:0 завершилось противостояние «Локомотива» с «Ахматом» в Грозном. Что касается «Краснодара», то команда Мурада Мусаева и вовсе проиграла, оказавшись слабее «Химок» - 0:1.

На следующей неделе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» проведут ключевые матчи Лиги чемпионов против «Брюгге», «Ред Булл Зальцбурга» и «Ренна» соответственно.