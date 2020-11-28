Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Участники Лиги чемпионов в 16-м туре РПЛ не забили на троих ни одного гола

28 Ноября 2020, 21:56,

Global Look Press

В субботу в российской Премьер-лиге стартовал второй круг. Свои матчи в этот день провели три команды, которые представляют Россию в Лиге чемпионов. Интересно, что никто из них даже не смог забить.

«Зенит» в стартовой игре тура поделил очки с тульским «Арсеналом» на выезде. С таким же счётом 0:0 завершилось противостояние «Локомотива» с «Ахматом» в Грозном. Что касается «Краснодара», то команда Мурада Мусаева и вовсе проиграла, оказавшись слабее «Химок» - 0:1.

На следующей неделе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» проведут ключевые матчи Лиги чемпионов против «Брюгге», «Ред Булл Зальцбурга» и «Ренна» соответственно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Краснодар
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