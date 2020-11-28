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Жирков: «Было очень много хороших моментов, но не было завершающего паса, реализации»

28 Ноября 2020, 16:14,

LiveSport.Ru

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Зенит» (0:0) Юрий Жирков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- По ходу этого матча вы заметно устали, но, тем не менее, вы сегодня лучший игрок этой встречи. Как для себя оцениваете сегодняшний матч и для команды в целом?

- Должны были, мое мнение, побеждать. Было очень много хороших моментов, но не было завершающего паса, реализации. Так что, наверное, скорее всего, упустили два очка.

- В первом тайме и в начале второго казалось, что голы непременно будут. Мяч практически не задерживался в середине поля, но счет 0:0, почему так получилось?

- Не знаю, наверное, сыграло свое слово тяжелое поле. Из-за этого были какие-то  технические моменты с завершающим пасом, с последним ударом. И соперник, конечно, тяжело вскрывать [оборону], много игроков в защите у них оставалось. Но все равно у нас были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забить

- Барриос в первом тайме мог вполне забивать и другие эпизоды были, которые могли привести к забитому голу.

- Не было завершающего удара, концентрации, может быть, не знаю.

- Сейчас вообще есть смысл говорить, что действительно грандиозная усталость накопилась, и это сказывается на игре и результате?

- Думаю, что сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших играх исправить ситуации и  играть на победу.

- Откуда взять эти эмоции, резервы в ситуации, когда играешь много недель подряд через два дня на третий, через три - на четвертый? 

- Когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции, надо доказывать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Юрий Жирков
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