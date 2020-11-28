Парфёнов: «Хотелось бы, чтобы ничья с «Зенитом» была отправной точкой»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:0).

- Игра с чемпионом, особого представления не нужно. Я ребят поблагодарил и сказал, что сегодня была команда, именно единое целое, когда не только 11 футболистов, но и администрация и тренерский штаб. Ситуация непростая, надо набирать очки, все это понимают. Очень важно именно сегодня было сделать такой шаг, хотелось бы, чтобы это было отправной точкой. Я сказал ребятам, они это почувствовали и дорожили этим, потому что только в работе, отношении друг к другу, отношению к делу, в единстве можно справиться, в чем я не сомневаюсь.