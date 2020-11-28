Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Парфёнов: «Хотелось бы, чтобы ничья с «Зенитом» была отправной точкой»

28 Ноября 2020, 23:04,

Динамо Москва

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:0).

- Игра с чемпионом, особого представления не нужно. Я ребят поблагодарил и сказал, что сегодня была команда, именно единое целое, когда не только 11 футболистов, но и администрация и тренерский штаб. Ситуация непростая, надо набирать очки, все это понимают. Очень важно именно сегодня было сделать такой шаг, хотелось бы, чтобы это было отправной точкой. Я сказал ребятам, они это почувствовали и дорожили этим, потому что только в работе, отношении друг к другу, отношению к делу, в единстве можно справиться, в чем я не сомневаюсь.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола