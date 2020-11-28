​Парфёнов впервые в тренерской карьере не проиграл Семаку

Стартовая игра второго круга чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» завершилась без голов – 0:0. Впервые в тренерской карьере Дмитрий Парфёнов не уступил Сергею Семаку в Премьер-лиге. Это случилось в седьмом их очном поединке.

Ранее «Уфа» Семака дважды обыграла «Тосно» Парфёнова без пропущенных мячей – 1:0 и 5:0. После этого тренеры пересекались, возглавляя «Зенит» и «Урал». Все четыре поединка завершились в пользу питерской команды – 4:1, 1:0, 3:1, 7:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России на эту минуту, но в воскресенье обойти питерцев могут «Спартак» и ЦСКА.