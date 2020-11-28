Дзюба сыграет с капитанской повязкой в матче против «Арсенала»

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок 16-го тура чемпионата России. Форвард гостей Артём Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко, Джорджевич.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба.

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» пройдет в Туле 28-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.

После 15 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают вторую позицию в таблице РПЛ, а тульский клуб располагается на 13-м месте.