Дзюба сыграет с капитанской повязкой в матче против «Арсенала»

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28 Ноября 2020, 13:09,
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Тренерские штабы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок 16-го тура чемпионата России. Форвард гостей Артём Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой.
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко, Джорджевич.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба.
Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» пройдет в Туле 28-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет Liveresult.ru.
После 15 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают вторую позицию в таблице РПЛ, а тульский клуб располагается на 13-м месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Арсенал Тула, Артём Дзюба
ай зюба тады забьец сёдни.. поточняк.. )))