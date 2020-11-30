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Кокорин: «Рад забить первый мяч на нашем домашнем стадионе»

30 Ноября 2020, 08:11,

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура чемпионата России. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

«С победой, «Спартак»! Рад забить первый гол на нашей домашней арене. Пока только с пенальти», - гласит сообщение 29-летнего футболист в «Инстаграме».

Александр перебрался в «Спартак» минувшим летом, подписав трудовое соглашение на три года с возможностью пролонгации еще на сезон.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Кокорин провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
Gorabo90
30 Ноября 2020, 09:33

Даст бог разыграется.Вчера уже было неплохо.

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