Эджуке мог перейти в «Спартак» при Кононове

Бывший наставник «Спартака» Олег Кононов заявил о том, что в его команде мог играть Чидера Эджуке, нигерийский атакующий футболист, который летом 2020 года усилил ЦСКА.

– Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Франко Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке, - приводит слова бывшего главного тренера «красно-белых» Олега Кононова Metaratings.

Отметим, что Джордан Ларссон играет в «Спартаке» полтора года, он обошелся втрое дешевле Эджуке. В этом сезоне швед шесть раз поразил ворота соперников, выйдя на поле в каждом матче Премьер-лиги. У Эджуке два гола в десяти поединках.