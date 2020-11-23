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Эджуке мог перейти в «Спартак» при Кононове

23 Ноября 2020, 18:17,

Фратрия

Бывший наставник «Спартака» Олег Кононов заявил о том, что в его команде мог играть Чидера Эджуке, нигерийский атакующий футболист, который летом 2020 года усилил ЦСКА.

– Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Франко Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке, - приводит слова бывшего главного тренера «красно-белых» Олега Кононова Metaratings.

Отметим, что Джордан Ларссон играет в «Спартаке» полтора года, он обошелся втрое дешевле Эджуке. В этом сезоне швед шесть раз поразил ворота соперников, выйдя на поле в каждом матче Премьер-лиги. У Эджуке два гола в десяти поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Олег Кононов, Чидера Эджуке
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