Кокорин открыл счёт в матче с «Ротором»

Сегодня, 29 ноября, в рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимает «Ротор».

На 12-й минуте Давиташвили неаккуратно сыграл локтем в своей штрафной площади против нападающего «Спартака» Александра Кокорина. Арбитр после подсказки ассистента ВАР назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора». Пенальти пошёл исполнять сам Кокорин и развёл голкипера и мяч по разным углам.

На данный момент идёт 18-я минута матча, «Спартак» впереди со счётом 1:0.

29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе, за это время он сыграл семь матчей за «красно-белых» в чемпионате России, забил один гол и отдал одну голевую передачу.