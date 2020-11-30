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«Оригинал и пиратка»: «Спартак» пошутил над причёсками Кутепова и Ибрагимовича

30 Ноября 2020, 10:00,

Global Look Press

Московский «Спартак» пошутил над прической защитника команды Ильи Кутепова. В клубном «Твиттере» столичный клуб разместил пост с фотографиями Кутепова и форварда «Милана» Златана Ибрагимовича с похожими прическами.

«Оригинал и пиратка», - подписала публикацию пресс-служба столичного клуба.

В 16-м туре чемпионата России «красно-белые» на «Открытие Арене» встречались с волгоградским «Ротором». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0.

Благодаря вчерашнему успеху «Спартак» набрал 32 очка и догнал в турнирной таблице ЦСКА и петербургский «Зенит».

В следующем туре москвичи встретятся с «Тамбовом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Златан Ибрагимович, Илья Кутепов
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