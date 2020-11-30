«Оригинал и пиратка»: «Спартак» пошутил над причёсками Кутепова и Ибрагимовича

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30 Ноября 2020, 10:00,
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Московский «Спартак» пошутил над прической защитника команды Ильи Кутепова. В клубном «Твиттере» столичный клуб разместил пост с фотографиями Кутепова и форварда «Милана» Златана Ибрагимовича с похожими прическами.
«Оригинал и пиратка», - подписала публикацию пресс-служба столичного клуба.
В 16-м туре чемпионата России «красно-белые» на «Открытие Арене» встречались с волгоградским «Ротором». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0.
Благодаря вчерашнему успеху «Спартак» набрал 32 очка и догнал в турнирной таблице ЦСКА и петербургский «Зенит».
В следующем туре москвичи встретятся с «Тамбовом».
Оригинал Пиратка pic.twitter.com/pW7YN3fGCj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Златан Ибрагимович, Илья Кутепов