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Хацкевич: «Кроме Понсе и Муллина у нас больше нет нападающих»

29 Ноября 2020, 18:54,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Если говорить про первый круг, то «Ротор» завершил его на последнем месте по забитым мячам. Всего 7 голов. Какова форма группы так сейчас? Насколько изменилась ситуация с атакующей группой?

- На сегодняшний момент она не может поменяться. Мы взяли в аренду Понсе, он и Муллин - два нападающих. На сегодняшний момент у нас больше нет нападающих.

- Этот тур посвящен памяти Диего Марадоны. Лично для вас что это был за  человек и футболист?

- Мало сказать, что это был человек и футболист. Я помню 86-й год, 12 лет, чемпионат мира. Вот этот мяч, забитый англичанам, остался в памяти на всю жинзнь. Он тоже заставил любить футбол, эту игру.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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