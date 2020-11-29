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Болельщики «Спартака» были задержаны во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима

29 Ноября 2020, 20:05,

Евро-Футбол.Ру

В рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги «Спартак» принимает «Ротор».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», несколько десятков фанатов «Спартака» были задержаны во время матча за нарушение масочного режима. Забирают даже тех, у кого маска натянута на подбородок.

Отмечается, что большинство болельщиков были задержаны во время прохождения контроля.

После первого тайма «Спартак» впереди со счётом 1:0, единственным голом в матче отметился нападающий «красно-белых» Александр Кокорин, реализовавший пенальти.

В последнее время в СМИ всё чаще и чаще говорят о второй волне коронавируса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва
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