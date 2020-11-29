Непростая победа «Спартака» над «Ротором» - видео

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29 Ноября 2020, 22:40,
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Заключительный матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором» держал болельщиков в напряжении до финального свистка. Хозяева быстро забили с пенальти, но не смогли развить успех. Коллектив из Волгограда в ответ начал атаковать и создавать моменты у ворот Александра Максименко. Это продолжалось до 90-й минуты, когда Самюэль Жиго снял все вопросы о победителе - 2:0.
Лучшие моменты этого матча собраны в одном видео.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Ротор