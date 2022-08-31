Максименко одним словом прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Максименко высказался о минимальной победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче стартового тура Фонбет Кубка России. «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

«Доволен», - одним словом прокомментировал результат голкипер.

Следующий поединок в рамках Кубка страны подопечные Гильермо Абаскаля проведут против воронежского «Факела» на «Открытие Банк Арене» 15 сентября.

В грядущий уик-энд «Спартаку» предстоит принципиальный матч против петербургского «Зенита» в Премьер-лиге. Встреча состоится в воскресенье, 4 августа.