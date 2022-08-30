​Рассказов – в основе, Умяров – капитан: «Спартак» объявил состав на матч с «Крыльями Советов»

Во вторник «Спартак» начинает путь на групповой стадии Фонбет Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Крылья Советов». Испанский тренер «красно-белых» включил в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров (капитан), Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.

18-летний Павел Мелешин проведёт первую игру за основу «Спартака». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в ЮФЛ-1.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.