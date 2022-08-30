​Рассказов – в основе, Умяров – капитан: «Спартак» объявил состав на матч с «Крыльями Советов»

Во вторник «Спартак» начинает путь на групповой стадии Фонбет Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Крылья Советов». Испанский тренер «красно-белых» включил в стартовый состав таких игроков:
Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров (капитан), Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.
18-летний Павел Мелешин проведёт первую игру за основу «Спартака». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в ЮФЛ-1.
Кубковый матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Текстильщик
|
2:1
|
2DROTS
|
|
окончен
|
Спартак-Нальчик
|
1:0
|
Машук-КМВ
|
|
Идет 0 минута
|
Спартак Москва
|
0:0
|
Крылья Советов
|
1.63
4.50
5.30
|
31.08 13:00
|
Динамо Владивосток
|
...
|
Новосибирск
|
|
31.08 13:00
|
Строгино
|
...
|
Калуга
|
|
31.08 13:00
|
Тверь
|
...
|
Амкал
|
|
31.08 14:00
|
Звезда Санкт-Петербург
|
...
|
Ядро
|
|
31.08 14:00
|
Ленинградец
|
...
|
Электрон Великий Новгород
|
|
31.08 14:00
|
Жасмин Михайловск
|
...
|
Челябинск
|
|
31.08 15:00
|
Урал
|
...
|
Сочи
|
|
31.08 15:00
|
Химик-Август
|
...
|
Торпедо Миасс
|
|
31.08 16:00
|
Биолог-Новокубанск
|
...
|
Динамо Ставрополь
|
|
31.08 16:00
|
Зенит Пенза
|
...
|
Сокол
|
|
31.08 16:00
|
Иртыш Омск
|
...
|
Темп
|
|
31.08 16:30
|
Химки
|
...
|
Краснодар
|
|
31.08 16:30
|
Амкар
|
...
|
Зенит-Ижевск
|
|
31.08 17:00
|
Торпедо Москва
|
...
|
ЦСКА Москва
|
|
31.08 17:00
|
Форте
|
...
|
СКА-Ростов
|
|
31.08 17:00
|
Химик Дзержинск
|
...
|
Муром
|
|
31.08 17:00
|
Квант
|
...
|
Динамо Брянск
|
|
31.08 17:00
|
Тюмень
|
...
|
Носта
|
|
31.08 17:00
|
Космос Долгопрудный
|
...
|
Сахалин
|
|
31.08 17:00
|
СтавропольАгроСоюз
|
...
|
Легион-Динамо
|
|
31.08 17:30
|
Луки-Энергия
|
...
|
Динамо Петербург
|
|
31.08 18:00
|
Спартак Тамбов
|
...
|
Салют
|
|
31.08 18:00
|
Торпедо Владимир
|
...
|
Знамя Труда
|
|
31.08 18:30
|
Пари НН
|
...
|
Локомотив Москва
|
|
31.08 18:30
|
Черноморец Нв
|
...
|
Дружба
|
|
31.08 18:30
|
Чайка
|
...
|
Кубань Холдинг
|
|
31.08 18:30
|
Рязань
|
...
|
Коломна
|
|
31.08 18:30
|
Спартак Кострома
|
...
|
Динамо Вологда
|
|
31.08 18:30
|
Авангард Курск
|
...
|
Сахалинец
|
|
31.08 19:00
|
Зенит
|
...
|
Факел
|
Бан пользователя