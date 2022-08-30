Абаскаль объяснил свой выбор в пользу Мелёшина

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) объяснил причину кадровых перестановок по сравнению с недавним матчем против «Факела».

- У нас не было двух игроков группы атаки. У Зиньковского травма, а у Николсона - дисквалификация. Мелёшин показывал хорошую работу на тренировках, поэтому он доказал, что готов играть. Я отправлял своего помощника, чтобы тот посмотрел его игры вживую, - приводит слова Абаскаля корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что Мелёшин забил единственный гол команды в своем дебютном матче.