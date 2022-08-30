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Кубок России

Федуну «прекрасно» в роли болельщика

 
30 Августа 2022 • 21:15 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победного матча «красно-белых» против «Крыльев Советов» (1:0) в рамках Фонбет Кубка России.

- Как вам матч?

- Все хорошо, жаль только, что зрителей мало.

- Как вам в статусе простого болельщика?

- Прекрасно, - передает слова Федуна корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что Леонид Федун сегодня посетил первый домашний матч «Спартака» после продажи клуба, которым владел на протяжении 18 лет.

Спартаковцы победно стартовали в Фонбет Кубке России благодаря голу дебютанта Павла Мелёшина уже на первой минуте второго тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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