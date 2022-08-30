Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о последних событиях в «Спартаке»: травме Зиньковского, уходе Кофрие и ситуации с Николсоном.

- Как думаете, «Спартак» выйдет сегодня на кубковый матч с «Крыльями Советов» в боевом составе или будет ротация, учитывая, что в воскресенье встреча с «Зенитом»?

- Сложно сказать, какие у тренера мысли. Основная подготовка должна быть к игре с «Зенитом». Обе команды претендуют на чемпионство. В резерве «Спартака» сейчас много футболистов, которых можно использовать. В этом плане нет проблем. Возможно, мы увидим смешанный состав или много замен. Цель – это матч с «Зенитом», а кубок просто надо пройти. Для авторитета «Спартака» проиграть на такой стадии Кубка было бы очень неприятно.

- За три дня, которые прошли с матча в Воронеже, команда успеет восстановиться?

- Да. Хорошая игра получилась. В команде молодые ребята. В этом плане проблем не будет.

- Настроиться на кубковую встречу с «Крыльями Советов» будет сложно, учитывая регламент турнира, в котором три команды из четырех в группе проходят дальше, и есть возможность оступиться?

- Нет. В любом случае для престижа «Спартака» надо поддерживать имидж. Тренер молодой, амбициозный, он хочет побеждать. «Спартак» есть «Спартак», он всегда будет ставить максимальные задачи.

- Зиньковский выбыл на три недели. Это потеря?

- Нет. Он еще и в стартовый состав не попадал. Конкуренция в команде приличная. Есть, кому его заменить. Конечно, это интересный, перспективный футболист, но замена ему найдется.

- Как относитесь к уходу в аренду Кофрие? Почему тренер ему не доверяет?

- Сейчас в команде исполнители примерно одного уровня. Значит, Абаскалю больше нравятся те ребята, которые играют на позиции Кофрие. А так они одинакового класса. Большой разницы нет. Потерей уход Кофрие не станет.

- А как относитесь к ситуации с Николсоном, который открыто выражает недовольство тем, что не попадает в состав? Его агент даже обратился к болельщикам, чтобы они задали вопрос Абаскалю об этом.

- Так бывает. Молодой парень, хороший нападающий. Конечно, он хочет играть. Но тренер отдает предпочтение Соболеву, поэтому Николсону не интересно выходить на замены на 10-15 минут. Для амбициозного, хорошего нападающего это не вариант.

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- Такие открытые недовольства не могут сказаться на эмоциональном фоне «Спартака»?

- Видимо, разговоры в команде были давно, раз до этого дошло. Но я не думаю, что может пострадать микроклимат в команде. Это нормальный процесс. Человек не попадает в стартовый состав, а по своим возможностям и кондициям он может там и играть. Но тренер отдает предпочтение другому футболисту. Это конкуренция. Никаких обид быть не может.

- Но покупка Больде наверняка тоже вызывает недовольство Николсона.

- Конечно. Это конкуренция. Так и должно быть в клубе, который ставит большие задачи и хочет что-то выиграть. Чуть расслабился и потерял место в составе. Начал играть другой человек, и вернуться в состав уже сложно.

- Вы понимаете, по какой системе проводится Кубок России? Команды РПЛ только начинают групповую стадию, а в низших лигах уже плей-офф идет?

- Я не совсем разобрался. Знаю только, что будет большее количество матчей, чтобы было меньше пауз между играми чемпионата России. Так что с этой точки зрения руководители и пошли на такой шаг.

- Вас не смущает, что в группе выгоднее занять третье место, а не первое, тогда соперник будет легче на следующей стадии?

- Здесь есть разные стратегические моменты. Зато можно экспериментировать, ставить футболистов, у которых мало практики, а ведущим игрокам давать передышку.

Елена Григорьевская