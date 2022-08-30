Когда всё получается: У Абаскаля даже молодые дебютанты забивают

«Спартак» вновь порадовал своих болельщиков, выиграв на этот раз в матче Кубка России. Пускай успех в поединке с «Крыльями Советов» получился не столь ярким, зато забил свой воспитанник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о победе москвичей над самарцами.

Когда накануне матча с «Крыльями Советов» наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль анонсировал, что даст поиграть молодым игрокам, сразу стало интересно, о ком речь. После ликвидации второй команды летом многие футболисты ушли. В частности, тот же Владислав Шитов во вторник вышел на поле в составе самарцев, где выступает на правах аренды. В итоге с первых минут Абаскаль выпустил лишь одного новичка – Павла Мелёшина, а в остальном дал поиграть тем, кто получает не так много игрового времени. Хотя при этом в стартовом составе вышли и Соболев, и Умяров, и Денисов, и Игнатов, которые и так постоянно играют. Интересно, что даже в этом сочетании на скамейке остался Леон Классен, чьё приобретение пока остаётся самым загадочным в последнее время.

Учитывая, что самарцы сами играли не основным составом, не стоит как-то превозносить победу «Спартака». И всё же важно, что подопечные Абаскаля даже в таком сочетании сохранили структуру своей игры. «Спартак» играл в своём стиле, к которому мы уже привыкли. В итоге «красно-белые» одержали абсолютно заслуженную победу.

Из отдельных игроков, прежде всего, хочется выделить Данила Пруцева. Полузащитник отметился несколькими сумасшедшими диагональными передачами, которые вскрывали оборону «Крыльев Советов». Пока что Абаскаль не слишком ему доверяет, но, кажется, Пруцев во вторник доказал, что ему можно давать больше времени. Мартинс, который выглядит его главным конкурентом, имеет свои плюсы, но вот так вспарывать оборону соперника или резко менять направление атаки не умеет.

Что слегка удивило, так это тот факт, что Абаскаль дал Соболеву сыграть все 90 минут. Понятно, что из-за деквалификации Шамар Николсон не мог принять участие в матче, однако накануне игры с «Зенитом» не дать форварду передышки выглядит далеко не самым очевидным решением. Конечно, прямой замены Соболева у Абаскаля в этот раз просто не было. С другой стороны, вроде матч 1-го тура Кубка России – это время, когда можно было делать эксперименты.

У Абаскаля сейчас всё получается, и вот даже дебютант-новичок отличился в первом же матче на профессиональном уровне. Павел Мелёшин не был ярок, но зато именно он забил единственный гол. Будем честны, пока форвард не показал, что способен играть в основном составе. С другой стороны, он точно обратил на себя внимание, и теперь все будем ждать его нового появления. Скорее всего, в следующей игре Кубка России против «Факела».

При этом гол Мелёшина важен с другой точки зрения. Во-первых, для большого клуба всегда очень важно, когда собственные воспитанники выходят и забивают. Во-вторых, это отличный сигнал Абаскаля по отношению ко всем футболистам – шанс может получить каждый. Кстати, не забудем, что голевую передачу сделал Даниил Денисов – ещё один воспитанник, на которого Абаскаль сделал ставку.

В общем, болельщики «Спартака» могут быть довольны. Опять победа, да к тому же забил собственный воспитанник. Прекрасный исход. Однако понятно, что все мысли поклонников «красно-белых» связаны с ближайшим матчем, который предстоит провести подопечным Гильермо Абаскаля.