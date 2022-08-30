​Новичок «Спартака» Бальде поздоровался с журналистами на русском языке

На прошлой неделе московский «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Кейта Бальде. Футболист в последнее время пребывал в статусе свободного агента, и ему ещё предстоит набрать форму. В кубковой игре против «Крыльев Советов» Бальде участия не принимает. При этом сенегалец приехал на «Открытие Арену». Выйдя из автомобиля, Кейта поздоровался с журналистами на русском языке.

«Добрый день», - сказал футболист представителям СМИ.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.