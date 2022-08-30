Абаскаль: «Могли решать исход и раньше, но в итоге три очка мы взяли»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) дал комментарий по игре.

- Хочу поблагодарить свою команду за настрой, с которым она вышла на матч. У нас был тяжелейший матч с «Факелом», но сегодня мы вышли и хотели доминировать. Непросто было играть с командой, которая играла от обороны. Мы могли решать исход и раньше, но в итоге три очка мы взяли. Три очка есть три очка, - приводит слова Абаскаля Николай Алексеев.

Напомним, что спартаковцы победно стартовали в Фонбет Кубке России благодаря голу Павла Мелёхина на 46-й минуте поединка.