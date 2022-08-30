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Кубок России

Мор дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

 
30 Августа 2022 • 11:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.60 X 4.40 2 4.90
Через 7 ч. 20 мин.

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «красно-белых» против самарских «Крыльев Советов» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. По его мнению, в этой игре получат свой шанс резервисты «народной команды».

«У резервных игроков мотивация будет гораздо выше. Поэтому «Спартак» победит уверенно. Не исключаю разгром. Но дам осторожный прогноз - Ф1 (-1)», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

Поединок между москвичами и самарцами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» во вторник, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Эдуард Мор
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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30.08  17:00 Спартак-Нальчик ... Машук-КМВ
30.08  19:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.60 4.40 4.90
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