Мор дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «красно-белых» против самарских «Крыльев Советов» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. По его мнению, в этой игре получат свой шанс резервисты «народной команды».

«У резервных игроков мотивация будет гораздо выше. Поэтому «Спартак» победит уверенно. Не исключаю разгром. Но дам осторожный прогноз - Ф1 (-1)», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

Поединок между москвичами и самарцами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» во вторник, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.