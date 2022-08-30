​Федун впервые посетил «Открытие Арену» после продажи «Спартака»

Во вторник «Спартак» играет против «Крыльев Советов» в рамках первого тура Фонбет Кубка России. В ложе «Открытие Арены» находится теперь уже бывший владелец «Спартака» Леонид Федун. Соответствующее фото показал телеграм-канал «Бухтельная».

Напомним, что теперь все 100% акций «Спартака» принадлежат компании «Лукойл». О завершении сделки было официально объявлено в начале прошлой недели. Помимо клуба, «Лукойл» выкупил и его домашний стадион - «Открытие Арену».

Следить за матчем между «Спартаком» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.