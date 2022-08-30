Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Травмированный спартаковец Зиньковский рассказал о своём состоянии

 
30 Августа 2022 • 19:46 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
1 1.63 X 4.50 2 5.30
2-й тайм

На выходных Антон Зиньковский вышел на замену в гостевой игре «Спартака» против «Факела». Впрочем, в скором времени полузащитнику и самому понадобилась замена из-за травмы. Выяснилось, что Зиньковский повредил плечевой сустав.

Теперь Антон Зиньковский рассказал о своём состоянии.

«Самочувствие хорошее. Через пару недель вернусь», - высказался 26-летний Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Во вторник «Спартак» проводит кубковый матч против «Крыльев Советов». Следить за происходящим на поле «Открытие Арены» во всех подробностях можно в тестовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Текстильщик 2:1 2DROTS
окончен Спартак-Нальчик 1:0 Машук-КМВ
Идет 0 минута Спартак Москва 1:0 Крылья Советов 1.63 4.50 5.30
31.08  13:00 Динамо Владивосток ... Новосибирск
31.08  13:00 Тверь ... Амкал
31.08  13:00 Строгино ... Калуга
31.08  14:00 Ленинградец ... Электрон Великий Новгород
31.08  14:00 Звезда Санкт-Петербург ... Ядро
31.08  14:00 Жасмин Михайловск ... Челябинск
31.08  15:00 Химик-Август ... Торпедо Миасс
31.08  15:00 Урал ... Сочи
31.08  16:00 Иртыш Омск ... Темп
31.08  16:00 Биолог-Новокубанск ... Динамо Ставрополь
31.08  16:00 Зенит Пенза ... Сокол
31.08  16:30 Химки ... Краснодар
31.08  16:30 Амкар ... Зенит-Ижевск
31.08  17:00 Тюмень ... Носта
31.08  17:00 Форте ... СКА-Ростов
31.08  17:00 Космос Долгопрудный ... Сахалин
31.08  17:00 Химик Дзержинск ... Муром
31.08  17:00 СтавропольАгроСоюз ... Легион-Динамо
31.08  17:00 Квант ... Динамо Брянск
31.08  17:00 Торпедо Москва ... ЦСКА Москва
31.08  17:30 Луки-Энергия ... Динамо Петербург
31.08  18:00 Спартак Тамбов ... Салют
31.08  18:00 Торпедо Владимир ... Знамя Труда
31.08  18:30 Пари НН ... Локомотив Москва
31.08  18:30 Черноморец Нв ... Дружба
31.08  18:30 Чайка ... Кубань Холдинг
31.08  18:30 Рязань ... Коломна
31.08  18:30 Авангард Курск ... Сахалинец
31.08  18:30 Спартак Кострома ... Динамо Вологда
31.08  19:00 Зенит ... Факел
31.08  20:30 Ахмат ... Оренбург 1.35 6.10 6.60
31.08  21:00 Ростов ... Динамо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
20:43 · Кубок России
«Торпедо» - ЦСКА: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 31 августа 2022
19:46 · Кубок России
Травмированный спартаковец Зиньковский рассказал о своём состоянии
19:41 · Кубок России
​Федун впервые посетил «Открытие Арену» после продажи «Спартака»
19:37 · Кубок России
​Соболев не забил пенальти в игре с «Крыльями Советов»
19:28 · Кубок России
​Новичок «Спартака» Бальде поздоровался с журналистами на русском языке
18:53 · Кубок России
​Брат Федуна ушёл от ответов на важные вопросы
18:30 · Кубок России
«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:08 · Кубок России
​Рассказов – в основе, Умяров – капитан: «Спартак» объявил состав на матч с «Крыльями Советов»
18:06 · Кубок России
Игроки 2Drots лишь в серии пенальти уступили «Текстильщику»
15:30 · Кубок России
«Текстильщик» - «2Drots»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:36 · Кубок России
​Клаудиньо пока не в общей группе «Зенита» - Семак
14:32 · Кубок России
​Семак анонсировал ротацию состава «Зенита»
14:28 · Кубок России
​Семак жалуется на календарь 2
14:06 · Кубок России
На фоне слухов о «Челси» Захарян отправился в Ростов-на-Дону
11:00 · Кубок России
Мор дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
Все новости