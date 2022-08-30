Травмированный спартаковец Зиньковский рассказал о своём состоянии

На выходных Антон Зиньковский вышел на замену в гостевой игре «Спартака» против «Факела». Впрочем, в скором времени полузащитнику и самому понадобилась замена из-за травмы. Выяснилось, что Зиньковский повредил плечевой сустав.

Теперь Антон Зиньковский рассказал о своём состоянии.

«Самочувствие хорошее. Через пару недель вернусь», - высказался 26-летний Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Во вторник «Спартак» проводит кубковый матч против «Крыльев Советов». Следить за происходящим на поле «Открытие Арены» во всех подробностях можно в тестовой трансляции на страницах портала LiveResult.