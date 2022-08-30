Ледяхов считает, что «Спартак» выставит «лайт»-вариант состава на игру с «Крыльями Советов»

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что в матче Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» уже во вторник сразится с самарскими «Крыльями Советов», красно-белые выставят облегченный вариант состава.

Ледяхов называет это ротацией, мотивируя тем, что, во-первых, основным игрокам надо чуть отдохнуть, а во-вторых, в следующем матче нужно быть в полной форме, ведь это будет игра против «Зенита».

- Думаю, стоит ожидать ротацию в составе «Спартака» в этом матче. При этом отмечу, что обе команды находятся на эмоциональном подъеме: «Крылья» выиграли в прошлом туре, «Спартак» выглядит неплохо, идет на втором месте… Матч обещает быть интересным как для экспертов, так и для болельщиков, - пояснил Ледяхов в эфире телеканала Матч ТВ.