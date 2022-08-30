​Брат Федуна ушёл от ответов на важные вопросы

В начале прошлой недели Леонид Федун вышел из управления «Спартаком», продав свои акции клуба компании «Лукойл». Теперь, после изменения на уровне акционеров, в московском клубе должен появиться новый совет директоров. Андрей Федун, брат Леонида Федуна, перед кубковым матчем против «Крыльев Советов» ушёл от прямых ответов на важные вопросы журналистов.

«Понятия не имею», - так отвечал Федун на вопросы о совете директоров «Спартака» и о том, войдёт ли он в него.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Крыльями Советов» во всех красках можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.