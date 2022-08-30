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Кубок России

Промес и Джикия отдохнули: кто принёс «Спартаку» победу в первом матче группового этапа Кубка России

 
30 Августа 2022 • 21:18 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Выставляем оценки игрокам Гильермо Абаскаля

Гильремо Абаскаль немного сэкономил на Кубке России, выставив полурезервный состав против Самары. Главные действующие лица нынешнего «Спартака» - Промес, Зобнин и Литвинов провели только треть матча. Джикия и Мартинс отдохнули полноценно. Но красно-белые всё равно стартовали на групповом раунде с победы. Пусть и не такой яркой, пусть не над самым сильным сочетанием «Крыльев». Давайте разберёмся, кто же добыл нужный результат.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 11:7, в створ – 2:2, угловые – 4:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва1:0Крылья Советов
(1:0) Павел Мелешин 46'  
Максименко АлександрРыбус МацейЧернов Никита  90'Маслов ПавелРассказов Николай 59' (Промес Куинси ( 59') Денисов ДаниилУмяров НаильИгнатов Михаил АлександровичПруцев ДанилСоболев Александр СергеевичЗорин Даниил
Запасные: Шитов ВиталийШитов АнтонКлассен ЛеонХлусевич Даниил  63'Волков МихаилЗобнин РоманМартинс КристоферЛитвинов РусланДжикия Георгий
Овсянников БогданСолдатенков АлександрБейл ГленнЕвгеньев РоманЗотов Георгий  33'Гапонов ИльяГоршков ЮрийЛиповой ДанилХубулов Владимир 83' (Хлусов Никита ( 83') Соколов АртёмШитов Владислав 67' (Якуба Денис ( 67')
Запасные: Ежов РоманФролов ЕвгенийГлушенков МаксимТепляков ВладиславЛомаев ИванБарач Матео
30 августа. Стадион "Otkrytiye Arena (Moscow)".

Видео

Соболев не реализует пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Соболев не реализует пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Хубулова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Хубулова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Сухой матч, два знатных сейва. Александр Максименко точно может записать игру Кубка России себе в актив. Ещё бы убрать непонятную нервозность, которая часто возникает на стандартах.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,0. С Липовым поляк справлялся не очень. Трижды Даниил совершал прорывы, после которых приходилось вступать в игру Максименко. Однажды Рикошет от Рыбуса мог и прописать поляку автогол, но спас голкипер.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,0. Центр обороны тоже не блистал, особенно рассыпаясь на стандартах. Маслова двигали легко (проиграл 2 единоборства из 3), с мощным Барачем Павел совсем не справлялся. Отметился лишь дриблингом у чужих ворот, который ни к чему не привёл.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,5. Чуть крепче смотрелся Никита Чернов, который и партнёрам подсказывал чаще и отборов собрал больше – 3. Да и поднимался он к центру поля, помогая в розыгрыше мяча, правда, толковых длинных передач не делал.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,5. Неплохо вернулся в основу красно-белых Николай Рассказов, трижды обостривший ситуацию своими кроссами. Особо острых ситуаций не создал, но и Соколову не дал развернуться на своём краю. А затем был заменён на Хлусевича.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4.5. Продолжает выдавать ужасные матчи Умяров. Очень много потерь (2 привели к опасным атакам «Крыльев»), никакого продвижения мяча вперёд. В матче РПЛ Абаскаль вытерпел 45 минут, в этот раз Наиль отыграл 58.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Данилу пришлось отрабатывать за себя и за Умярова, поэтому выглядел не столь ярко. Было интересное подключение с ударом, но в основном Пруцев сконцентрировался на оборонительной работе, которая тоже не всегда получалась – в единоборствах самарцы смотрелись лучше.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Вновь Денисов был поднят выше, вновь его игра потускнела. Но постоянным давлением Даниил сегодня добрал. Три отбора совершил на чужой половине поля, отлично прессинговал. Ну и голевая передача в активе Денисова, так что полезные атакующие действия тоже были.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Уверенно себя чувствовал на месте «десятки», отлично играл на подборах, лично создав себе две ударные позиции. Умно врывался Игнатов и в свободные зоны, именно так Михаил заработал пенальти, загубленный Соболевым.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 7,5. Героем матча назовём Павла Мелёшина, который сам начал единственную голевую атаку и сам же её завершил. И это в первом матче за основу «Спартака»! Отметим и отличные открывания молодого форварда, смело дёргавшего оборону «Крыльев».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Абаскаль подарил Соболеву весь матч против «Крыльев»». Очень похоже на намёк, что против «Зенита» выйдет Николсон. Александр вновь смотрелся блекло, проиграл половину верховых единоборств (3 из 6), слабо работал в подыгрыше, почти не придерживал мяч. И не реализовал пенальти.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Активно вошёл в игру, создал пару острых моментов, повысил динамику. Голландец находится в шикарной форме.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о. 

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