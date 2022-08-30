Промес и Джикия отдохнули: кто принёс «Спартаку» победу в первом матче группового этапа Кубка России

Выставляем оценки игрокам Гильермо Абаскаля

Гильремо Абаскаль немного сэкономил на Кубке России, выставив полурезервный состав против Самары. Главные действующие лица нынешнего «Спартака» - Промес, Зобнин и Литвинов провели только треть матча. Джикия и Мартинс отдохнули полноценно. Но красно-белые всё равно стартовали на групповом раунде с победы. Пусть и не такой яркой, пусть не над самым сильным сочетанием «Крыльев». Давайте разберёмся, кто же добыл нужный результат.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 11:7, в створ – 2:2, угловые – 4:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

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«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Сухой матч, два знатных сейва. Александр Максименко точно может записать игру Кубка России себе в актив. Ещё бы убрать непонятную нервозность, которая часто возникает на стандартах.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,0. С Липовым поляк справлялся не очень. Трижды Даниил совершал прорывы, после которых приходилось вступать в игру Максименко. Однажды Рикошет от Рыбуса мог и прописать поляку автогол, но спас голкипер.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,0. Центр обороны тоже не блистал, особенно рассыпаясь на стандартах. Маслова двигали легко (проиграл 2 единоборства из 3), с мощным Барачем Павел совсем не справлялся. Отметился лишь дриблингом у чужих ворот, который ни к чему не привёл.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,5. Чуть крепче смотрелся Никита Чернов, который и партнёрам подсказывал чаще и отборов собрал больше – 3. Да и поднимался он к центру поля, помогая в розыгрыше мяча, правда, толковых длинных передач не делал.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,5. Неплохо вернулся в основу красно-белых Николай Рассказов, трижды обостривший ситуацию своими кроссами. Особо острых ситуаций не создал, но и Соколову не дал развернуться на своём краю. А затем был заменён на Хлусевича.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4.5. Продолжает выдавать ужасные матчи Умяров. Очень много потерь (2 привели к опасным атакам «Крыльев»), никакого продвижения мяча вперёд. В матче РПЛ Абаскаль вытерпел 45 минут, в этот раз Наиль отыграл 58.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Данилу пришлось отрабатывать за себя и за Умярова, поэтому выглядел не столь ярко. Было интересное подключение с ударом, но в основном Пруцев сконцентрировался на оборонительной работе, которая тоже не всегда получалась – в единоборствах самарцы смотрелись лучше.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Вновь Денисов был поднят выше, вновь его игра потускнела. Но постоянным давлением Даниил сегодня добрал. Три отбора совершил на чужой половине поля, отлично прессинговал. Ну и голевая передача в активе Денисова, так что полезные атакующие действия тоже были.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Уверенно себя чувствовал на месте «десятки», отлично играл на подборах, лично создав себе две ударные позиции. Умно врывался Игнатов и в свободные зоны, именно так Михаил заработал пенальти, загубленный Соболевым.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 7,5. Героем матча назовём Павла Мелёшина, который сам начал единственную голевую атаку и сам же её завершил. И это в первом матче за основу «Спартака»! Отметим и отличные открывания молодого форварда, смело дёргавшего оборону «Крыльев».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Абаскаль подарил Соболеву весь матч против «Крыльев»». Очень похоже на намёк, что против «Зенита» выйдет Николсон. Александр вновь смотрелся блекло, проиграл половину верховых единоборств (3 из 6), слабо работал в подыгрыше, почти не придерживал мяч. И не реализовал пенальти.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Активно вошёл в игру, создал пару острых моментов, повысил динамику. Голландец находится в шикарной форме.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.