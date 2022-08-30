Мелешин восторгается голом своего сына, принесшим «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России московский «Спартак» начал с победы над «Крыльями Советов». Единственный гол выступавшего экспериментальным составом клуба забил Павел Мелешин - сын бывшего футболиста московского «Спартака» Алексея Мелешина, который выступал в клубе с 1995 до 2000 год. Разумеется, папаша внимательно следил за событиями матча и очень рад за своего сына.

- Это какие-то невероятные чувства. Ощущения очень и очень близкие к первому чемпионству в составе «Спартака». Наверное, это сопоставимо и называется одним словом - счастье, - цитирует Мелешина-старшего ТАСС.