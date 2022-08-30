Маслов прокомментировал своё возвращение на поле после долгого перерыва

Московский «Спартак», выступающий в качестве обладателя Фонбет Кубка России, начал свои выступления в очередном розыгрыше турнира с победы над «Крыльями Советов». Московский клуб выступал в необычном экспериментальном составе.

Одним из присутствующих на поле оказался Павел Маслов - защитник «Спартака», который уже давно не выходил на поле. Он дал понять, что готов приносить команде пользу в любом качестве.

- Первый матч в старте после долгой паузы. Классно, замечательно, прекрасно. Набрал ли кондиции? Ну, ещё не на сто процентов, но потихоньку к этому возвращаюсь. Рассчитываю ли сыграть с «Зенитом»? Я постараюсь принести максимальную пользу команде в любом своем амплуа, - цитирует Маслова Sport24.