В кубковом матче «Спартака» установлен антирекорд посещаемости «Открытие Арены»

Дебют московского «Спартака» в новом розыгрыше Фонбет Кубка России не вызвал большого энтузиазма у болельщиков, несмотря на то, что московский клуб сражался с клубом, представляющим РПЛ - «Крылья Советов».

Лишь 7 573 болельщика пришли на «Открытие Арену» посмотреть футбол, что стало абсолютным антирекордом для стадиона, перебив «достижение» декабря 2018 года, когда на другой кубковый матч, против «Урала», пришли 9 333 болельщика.

В пятерку худших в смысле посещаеомсти входят также матчи с «Оренбургом» в текущем сезоне (11 303 зрителя), встреча с «Амкаром» в сезоне 2014\2015 (11 527 зрителей), а также «Сочи» (11 559 зрителей).