Незабитый пенальти Соболева и гол дебютанта Мелёшина: «Спартак» с победы начал защиту кубка России

Гильермо Абаскаль дал многим лидерам «Спартака» отдохнуть в матче Кубка России против «Крыльев Советов». С первых минут появился дебютант Павел Мелёшин, и именно он забил единственный гол в поединке.

Видео

Соболев не реализует пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Удар в перекладину Хубулова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Во вторник клубы Российской премьер-лиги вступили в борьбу за кубок России. Действующий обладатель трофея московский «Спартак» начал защиту с домашнего матча против «Крыльев Советов». Это, напомним, группа В, где также выступают «Зенит» и «Факел».

Как и предупреждал Гильермо Абаскаль, «Спартак» дал отдохнуть многим лидерам: Джикии, Зобнину, Промесу и другим. В основе же дебютировал лучший бомбардир ЮФЛ-1 прошлого сезона Павел Мелёшин, сын чемпиона страны в составе «красно-белых» Алексея Мелешина. При этом с капитанской повязкой на поле вышел Наиль Умяров. «Крылья Советов» тоже не выпустили основу, оставив на скамейке Романа Ежова и Максима Глушенкова, а место в воротах занял Богдан Овсянников.

«Спартак» с первых минут завладел мячом и мог забить уже на пятой минуте. После навеса Рассказова с правого фланга Соболев выиграл борьбу и пробил, но мяч задел голову Гапонова и прошёл рядом со штангой. В ответной атаке Шитов выскочил почти один на один с Максименко, но Чернов в подкате заблокировал этот выстрел. Вскоре уже Липовой справа приблизился на линию штрафной и бил обводящим ударом в дальний угол, но вратарь хозяев в красивом прыжке спас ворота. В ответ Игнатов уже слева вошёл в штрафную и тоже бил в направлении дальнего угла, но и Овсянников спас ворота.

На 15-й минуте Пруцев сделал длинную передачу вперёд, Игнатов поставил спину Гапонову, вышел один на один с Овсянниковым, но неудачно обработал мяч в сторону. Однако вратарь самарцев всё равно сбил полузащитника «красно-белых», и судья назначил пенальти. Видеопомощники позвали Сергея Иванова к монитору, но даже после просмотра повтора он остался при своём мнении. Тем не менее, Овсянников сам же исправился, вытащив удар Соболева из нижнего угла. От рук вратаря мяч отскочил в перекладину, а потом отлетел в поле.

Вскоре Овсянников вновь спас самарцев. После выстрой атаки Пруцев, получив передачу справа пробил из-за пределов штрафной, но вратарь самарцев выручил. После этого игра чуть успокоилась. «Спартак» больше владел мячом и чаще атаковал, но до острых моментов дело не доходило. Самарцы и вовсе до штрафной Максименко не доходили. Лишь на последней компенсированной минуте Игнатов с линии штрафной с лета бил в дальний угол, но в створ чуть не попал. На этом команды и ушли на перерыв.

Первая же атака «Спартака» во втором тайме стала голевой. Соболев покатил мяч в правую зону штрафной на Денисова, который прострелил на дальний угол вратарской, а Мелёшин, опередив Гапонова, забил свой первый гол во взрослом футболе.

Однако развить этот успех «Спартак» не спешил. Игра стала равной, и Абаскаль даже решил выпустить лидеров команды, чтобы не упустить победу. При этом Умяров, ушедший с поля, передал капитанскую повязку Промесу. Почти тут же Игнатов вышел один на один с Овсянниковым и пробил выше перекладины. Судья зафиксировал офсайд, хотя забей спартаковец, возможно, видеопомощники и изменили бы это решение.

В середине второго тайма самарцы провели хорошую атаку – Липовой слева вошёл в штрафную, пробил и после рикошета от Рыбуса мяч едва не залетел в дальний угол. После этого «Спартак» прибавил в атаке и провёл несколько потенциально острых атак, но либо судья фиксировал офсайд, либо самарцы отбивались. Хороший был шанс в концовке, когда после прострела Классена слева Зобнин чуть не дотянулся, чтобы переправить футбольный снаряд в сетку. В итоге счёт больше не изменился, и «Спартак» начал с победы защиту кубка России.

В следующем туре кубка России через две недели «красно-белые» примут дома «Факел», а «Крылья Советов» на домашней арене примут «Зенит». Пока, правда, на первый план выходит Премьер-лига. Уже в воскресенье «Спартак» примет «Зенит», и это будет матч лидеров турнира. «Крылья Советов» в свою очередь также дома сыграют с ЦСКА.