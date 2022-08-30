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Кубок России

Незабитый пенальти Соболева и гол дебютанта Мелёшина: «Спартак» с победы начал защиту кубка России

 
30 Августа 2022 • 21:01 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Гильермо Абаскаль дал многим лидерам «Спартака» отдохнуть в матче Кубка России против «Крыльев Советов». С первых минут появился дебютант Павел Мелёшин, и именно он забил единственный гол в поединке.

Протокол игры  
Спартак Москва1:0Крылья Советов
Павел Мелёшин (1:0) 46'  
Максименко АлександрРыбус МацейЧернов Никита  90'Маслов ПавелРассказов Николай 59' (Промес Куинси ( 59') Денисов ДаниилУмяров НаильИгнатов Михаил АлександровичПруцев ДанилСоболев Александр Сергеевич Павел Мелёшин
Запасные: Шитов ВиталийШитов АнтонКлассен ЛеонХлусевич Даниил  63'Волков МихаилЗобнин РоманМартинс КристоферЛитвинов РусланДжикия Георгий  Зорин Даниил
Овсянников БогданСолдатенков АлександрБейл ГленнЕвгеньев РоманЗотов Георгий  33'Гапонов ИльяГоршков ЮрийЛиповой ДанилХубулов Владимир 83' (Хлусов Никита ( 83') Соколов АртёмШитов Владислав 67' (Якуба Денис ( 67')
Запасные: Ежов РоманФролов ЕвгенийГлушенков МаксимТепляков ВладиславЛомаев ИванБарач Матео
30 августа. Стадион "Otkrytiye Arena (Moscow)".

Видео

Соболев не реализует пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Соболев не реализует пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Хубулова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар в перекладину Хубулова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Во вторник клубы Российской премьер-лиги вступили в борьбу за кубок России. Действующий обладатель трофея московский «Спартак» начал защиту с домашнего матча против «Крыльев Советов». Это, напомним, группа В, где также выступают «Зенит» и «Факел».

Как и предупреждал Гильермо Абаскаль, «Спартак» дал отдохнуть многим лидерам: Джикии, Зобнину, Промесу и другим. В основе же дебютировал лучший бомбардир ЮФЛ-1 прошлого сезона Павел Мелёшин, сын чемпиона страны в составе «красно-белых» Алексея Мелешина. При этом с капитанской повязкой на поле вышел Наиль Умяров. «Крылья Советов» тоже не выпустили основу, оставив на скамейке Романа Ежова и Максима Глушенкова, а место в воротах занял Богдан Овсянников.

«Спартак» с первых минут завладел мячом и мог забить уже на пятой минуте. После навеса Рассказова с правого фланга Соболев выиграл борьбу и пробил, но мяч задел голову Гапонова и прошёл рядом со штангой. В ответной атаке Шитов выскочил почти один на один с Максименко, но Чернов в подкате заблокировал этот выстрел. Вскоре уже Липовой справа приблизился на линию штрафной и бил обводящим ударом в дальний угол, но вратарь хозяев в красивом прыжке спас ворота. В ответ Игнатов уже слева вошёл в штрафную и тоже бил в направлении дальнего угла, но и Овсянников спас ворота.

На 15-й минуте Пруцев сделал длинную передачу вперёд, Игнатов поставил спину Гапонову, вышел один на один с Овсянниковым, но неудачно обработал мяч в сторону. Однако вратарь самарцев всё равно сбил полузащитника «красно-белых», и судья назначил пенальти. Видеопомощники позвали Сергея Иванова к монитору, но даже после просмотра повтора он остался при своём мнении. Тем не менее, Овсянников сам же исправился, вытащив удар Соболева из нижнего угла. От рук вратаря мяч отскочил в перекладину, а потом отлетел в поле.

Вскоре Овсянников вновь спас самарцев. После выстрой атаки Пруцев, получив передачу справа пробил из-за пределов штрафной, но вратарь самарцев выручил. После этого игра чуть успокоилась. «Спартак» больше владел мячом и чаще атаковал, но до острых моментов дело не доходило. Самарцы и вовсе до штрафной Максименко не доходили. Лишь на последней компенсированной минуте Игнатов с линии штрафной с лета бил в дальний угол, но в створ чуть не попал. На этом команды и ушли на перерыв.

Первая же атака «Спартака» во втором тайме стала голевой. Соболев покатил мяч в правую зону штрафной на Денисова, который прострелил на дальний угол вратарской, а Мелёшин, опередив Гапонова, забил свой первый гол во взрослом футболе.

Однако развить этот успех «Спартак» не спешил. Игра стала равной, и Абаскаль даже решил выпустить лидеров команды, чтобы не упустить победу. При этом Умяров, ушедший с поля, передал капитанскую повязку Промесу. Почти тут же Игнатов вышел один на один с Овсянниковым и пробил выше перекладины. Судья зафиксировал офсайд, хотя забей спартаковец, возможно, видеопомощники и изменили бы это решение.

В середине второго тайма самарцы провели хорошую атаку – Липовой слева вошёл в штрафную, пробил и после рикошета от Рыбуса мяч едва не залетел в дальний угол. После этого «Спартак» прибавил в атаке и провёл несколько потенциально острых атак, но либо судья фиксировал офсайд, либо самарцы отбивались. Хороший был шанс в концовке, когда после прострела Классена слева Зобнин чуть не дотянулся, чтобы переправить футбольный снаряд в сетку. В итоге счёт больше не изменился, и «Спартак» начал с победы защиту кубка России.

В следующем туре кубка России через две недели «красно-белые» примут дома «Факел», а «Крылья Советов» на домашней арене примут «Зенит». Пока, правда, на первый план выходит Премьер-лига. Уже в воскресенье «Спартак» примет «Зенит», и это будет матч лидеров турнира. «Крылья Советов» в свою очередь также дома сыграют с ЦСКА.

Роман Андреев

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