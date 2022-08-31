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Кубок России

Юран оценил победу «Спартака» в Кубке России

 
31 Августа 2022 • 08:54 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу столичного «Спартака» над самарскими «Крыльями Советов» в матче первого тура группового раунда Кубка России. «Красно-белые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Всегда важно начинать с победы. Парни, которые получили шанс, старались. Поэтому «Спартак» доминировал и заслуженно победил, - приводит слова специалиста ТАСС.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в чемпионате России против петербургского «Зенита». Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран
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