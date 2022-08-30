​Соболев не забил пенальти в игре с «Крыльями Советов»

Во вторник «Спартак» проводит домашний матч первого тура групповой стадии Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов». Ближе к средине первого тайма «красно-белые» имели отличный шанс открыть счёт, когда они заработали пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый удар взялся нападающий Александр Соболев. Впрочем, переиграть вратаря Богдана Овсянникова с «точки» форварду московской команды не удалось.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Крыльями Советов» во всех подробностях можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что в одной группе со «Спартаком» и «Крыльями Советов» выступят «Зенит» и «Факел».