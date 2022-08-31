Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о поражении от московского «Спартака» в матче стартового тура Кубка России. «Красно-белые» полурезервным составом выиграли со счетом 1:0.

«Стыдно, что не выиграли у «Спартака». Могли сделать 1:1. Счeт 0:1 не в нашу пользу - не по заслугам», - передает слова голландского футболиста «Чемпионат».

Следующий матч самарская команда проведет против московского ЦСКА на своем поле. Поединок состоится в воскресенье, 4 сентября.

После семи туров «Крылья Советов» набрали девять баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.