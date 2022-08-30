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Осинькин: «Наше состояние не позволяло играть так, как хотели бы видеть многие»

 
30 Августа 2022 • 21:19 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:1) назвал главные причины неудачи.

- Матч был похож на товарищеский. Нет ли ощущения, что при новом формате Кубка все игры будут такими?

- Может быть, кто-то экономил силы. Я не спорю. Но скорее это из-за того, что игра была на третий день. Мы хотели брать очки, мы не выходим на матч, рассчитывая на третье место. Просто наше состояние не позволяло играть так, как хотели бы видеть многие. Матч был сложным, пауз было немного. Температура тоже высокая, 26 градусов. Лидеры этот матч пропустили, из-за этого и не хватило яркости, - приводит слова Осинькина Николай Алексеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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