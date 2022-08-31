Кечинов: «Спартак» поступил правильно»

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России московский «Спартак» начал с победы над «Крыльями Советов». Успехом клуба доволен Валерий Кечинов - бывший футболист московского клуба. Он считает правильным решение тренерского штаба москвичей выставить на матч экспериментальный состав.

- Не был так убедителен сегодня «Спартак», но это из-за серьезной ротации. Это правильное решение. Был уверен в сегодняшней победе «Спартака» даже после кардинальных изменений в стартовом составе., - цитирует Кечинова издание «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» является действующим обладателем Кубка России, в общей же сложности команда выигрывала трофей четыре раза.