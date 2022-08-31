Мостовой доволен - его прогноз на матч «Спартака» подтвердился

Свои выступления в очередном розыгрыше Фонбет Кубка России московский «Спартак» начал с победы над «Крыльями Советов». Успехом клуба доволен Александр Мостовой - бывший футболист московского клуба. Он отметил, что матч закончился именно так, как он ожидал - минимальной победой «Спартака».

- Говорил перед матчем, что «Спартак» выиграет в один мяч. «Спартак» одержал победу за счет домашнего поля, за счет опытных футболистов, хотя забил самый неопытный, - цитирует Мостового издание «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» является действующим обладателем Кубка России, в общей же сложности команда выигрывала трофей четыре раза.