Абаскаль: Кубковый матч как тренировка перед «Зенитом» - такого никогда не было и не будет

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) отметил, что его команда подошла к игре максимально ответственно.

- Можно ли сказать, что вы рассматривали матч с «Крыльями» как игровую тренировку к матчу с «Зенитом»?

- Нет, конечно. Такого никогда не было и не будет. Мы играем для болельщиков. Мы их уважаем и играем ради них. Официальные игры никогда не будут тренировкой. К тому же, можно потерять уверенность, уступив в таком матче. Сегодня у нас был шанс дать поиграть тем, кто ранее получал меньше игровых минут, - приводит слова Абаскаля корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.