Нападающий французской сборной Карим Бензема отличился лучшим голом Лиги наций УЕФА, которая завершилась для его команды победой.

33-летний форвард успешно выступил в двух поединках турнира в октябре против сборных Бельгии и Испании, забив в них по мячу.

Особенно ярким оказалось взятие ворот авторства Карима Бензема в финальном сражении с испанцами (2:1). В решающем матче Лиги наций игрок «Реала» получил на краю штрафной площади пас от Килиана Мбаппе и мастерским обводным ударом направил игровой снаряд в дальнюю девятку ворот «красной фурии».

Напомним, что Бензема также был признан УЕФА лучшим игроком финального поединка.