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Лига наций УЕФА

Бензема стал автором лучшего гола Лиги наций видео

13 Октября 2021 • 14:37 Комментировать
Испания
1:2
Франция
окончен

Нападающий французской сборной Карим Бензема отличился лучшим голом Лиги наций УЕФА, которая завершилась для его команды победой.

33-летний форвард успешно выступил в двух поединках турнира в октябре против сборных Бельгии и Испании, забив в них по мячу.

Особенно ярким оказалось взятие ворот авторства Карима Бензема в финальном сражении с испанцами (2:1). В решающем матче Лиги наций игрок «Реала» получил на краю штрафной площади пас от Килиана Мбаппе и мастерским обводным ударом направил игровой снаряд в дальнюю девятку ворот «красной фурии».

 

 

Напомним, что Бензема также был признан УЕФА лучшим игроком финального поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Сборная Испании Лига Наций
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