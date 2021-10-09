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Лига наций УЕФА

Рабио заразился коронавирусом и не сыграет в финале Лиги наций

09 Октября 2021 • 12:40 Комментировать
Победитель первого полуфинала
...
Победитель второго полуфинала
10.10 21:45

У сборной Франции произошла кадровая потеря в преддверии финального матча Лиги наций против команды Испании. Полузащитник Адриен Рабио не сможет выйти на поле из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Игрок уже изолирован от партнеров по команде.

Решающий матч турнира пройдет в воскресенье, 10 октября, в Милане. Начало игры запланировано в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале французы одержали волевую победу над бельгийцами (3:2), а испанцы отпраздновали успех в противостоянии с итальянцами (2:1).

В предыдущем розыгрыше турнира победила сборная Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Адриен Рабио
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