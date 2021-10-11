Бензема: «Только великие команды никогда не паникуют и сохраняют хладнокровие»

Лучший игрок финального матча Лиги наций между сборными Испании и Франции (1:2) Карим Бензема поделился эмоциями после победы и награждения.

- Это вечер, о котором можно только мечтать с персональной и командной точки зрения. Я очень сильно хотел завоевать трофей со сборной Франции. Было совсем непросто, мы с командой проявили характер. Мы никогда не сдаемся. Только великие команды никогда не паникуют и сохраняют хладнокровие. Мы смогли забить два мяча. Мы извлечем из этого максимальную пользу и подготовимся к чемпионату мира. А затем выиграем и его, - заявил Бензема M6.

Отметим, что обе победы французов были волевыми (3:2 над Бельгией и 2:1 над Испанией).