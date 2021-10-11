Мбаппе высказался о триумфе в Лиге наций

Форвард национальной сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал успех своей команды в Лиге наций. Подопечные Дидье Дешама стали триумфаторами турнира, победив в финальном поединке Испанию со счетом 2:1. Мбаппе забил решающий гол на 80-й минуте.

«Продолжаем писать историю», - гласит сообщение 22-летнего футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в ½ финала соревнований французская команда взяла верх над Бельгией (3:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Команда Дешама стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первый трофей выиграла сборная Португалии.