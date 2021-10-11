Никакого скандала: Мбаппе был в офсайде, но забил по правилам

Решающая атака второго розыгрыша Лиги наций вызвала массу возмущения у футбольных болельщиков. В матче Испания - Франция форвард номинальных гостей Килиан Мбаппе получил пас из глубины, прорвался к воротам и переиграл голкипера, принеся своей команде победу со счетом 2:1.

При этом на повторах четко видно, что в момент голевой передачи Мбаппе был явно ближе к воротам сборной Испании, чем последний защитник.

Как оказалось, гол забит по правилам. Дело в том, что в попытке перехватить передачу Эрик Гарсия умышленно задел мяч, что обнулило ситуацию на поле. И хотя испанские медиа начали вопить о скандале, судьи не ошиблись. Таковы правила, хотя в данном случае они кажутся несправедливыми.