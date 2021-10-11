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Лига наций УЕФА

Никакого скандала: Мбаппе был в офсайде, но забил по правилам

11 Октября 2021 • 00:15 Комментировать (1)
Испания
1:2
Франция
окончен

Решающая атака второго розыгрыша Лиги наций вызвала массу возмущения у футбольных болельщиков. В матче Испания - Франция форвард номинальных гостей Килиан Мбаппе получил пас из глубины, прорвался к воротам и переиграл голкипера, принеся своей команде победу со счетом 2:1.

При этом на повторах четко видно, что в момент голевой передачи Мбаппе был явно ближе к воротам сборной Испании, чем последний защитник.

Как оказалось, гол забит по правилам. Дело в том, что в попытке перехватить передачу Эрик Гарсия умышленно задел мяч, что обнулило ситуацию на поле. И хотя испанские медиа начали вопить о скандале, судьи не ошиблись. Таковы правила, хотя в данном случае они кажутся несправедливыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
11 Октября 2021 в 00:41
каким образом касание Гарсии "обнулило" ситуацию? ну разве что как в ситуации с известным обнулением - натянули сову на глобус. пас отдавался в офсайд и дошёл до адресата, а крошечный рикошет никак не изменил ситуацию. тогда уж нужно было засчитывать игру рукой французского защитника в своей штрафной как умышленную, там хоть мяч изменил траекторию полёта. видимо, аглицкие судейки были заряжены на второй подряд трофей для шампиньонов мира. красивая история для лиги наций ведь получилась.
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окончен Испания 1:2 Франция
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