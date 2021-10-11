Оярсабаль: «У Мбаппе был офсайд, это понимает любой человек, разбирающийся в футболе»

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль, отметившийся голом в финальном поединке Лиги наций против команды Франции, высказался о решающем голе нападающего Килиана Мбаппе. Гол звезды «трёхцветных» в концовке встречи вызвал много споров.

«Испания провела хороший матч. Команда может гордиться собой. Любой человек, разбирающийся в футболе, понимает, что в моменте с голом Мбаппе был офсайд», - передает слова испанского нападающего AS.

Напомним, что финальная встреча турнира завершилась волевой победой французской сборной со счетом 2:1. На гол Оярсабаля «трёхцветные» ответили мячами Бензема и Мбаппе.