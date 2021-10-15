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Лига наций УЕФА

Вердикт УЕФА по скандальному голу Мбаппе в финале Лиги наций

15 Октября 2021 • 12:41 Комментировать (1)
Испания
1:2
Франция
окончен

Итальянец Роберто Розетти, который является руководителем судейского корпуса УЕФА, поделился мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций против Испании. Многим показалось, что форвард был в офсайде, однако главный арбитр Энтони Тейлор принял решение засчитать гол.

«Рефери все сделал правильно, он основывался на действующих правилах определения положения вне игры. Защитник намеренно вмешался, чтобы перехватить мяч. При этом соперник не вмешивался в данный момент», - передает слова Розетти пресс-служба организации.

Гол Мбаппе стал решающим в поединке. Франция отпраздновала победу со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Розетти Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Ermak
15 Октября 2021 в 12:50
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