Вертонген - о голе Мбаппе: «Худшее правило футбола, исправьте»

Бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген коротко и ёмко прокомментировал гол Килиана Мбаппе в финале Лиги наций между сборными Испании и Франции, благодаря которому последние стали победителями турнира. Согласно футбольных правил, судья правильно засчитал гол, хотя в момент передачи автор результативного удара находился в явном офсайде.

- Худшее правило футбола. Исправьте, пожалуйста, - написал Вертонген в «Твиттере».

Игроки сборной Испании возмущались судейским решением как после гола, так и после матча. Эрик Гарсия сокрушался: «А что мне нужно было делать? Отойти и позволить ему убежать к воротам?»