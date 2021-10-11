Аспиликуэта высказался о спорном голе Мбаппе

Фланговый защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта поделился своим мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном поединке Лиги наций. Встреча завершилась победой «трёхцветных» со счетом 2:1.

«Рефери должен принимать решение по своей инициативе. Положение вне игры было, но судьи решили, что наш защитник мог сыграть иначе в данной ситуации. Решение принимает система ВАР, мне трудно понять такой вердикт. Но выбор сделан, пути назад уже нет», - цитирует Аспиликуэту Mundo Deportivo.

Французская сборная стала вторым победителем Лиги наций в истории. Первый трофей достался команде Португалии.