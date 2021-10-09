​Дешам: «Невозможно лишить сборную Испании мяча»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался перед финалом Лиги наций против сборной Испании.

«Невозможно лишить сборную Испании мяча. Владеть мячом большую часть игрового времени – в их ДНК. Можно использовать прессинг, но не просто так. Они способны делать передачи даже под давлением.

Испанская команда сохранила своё качество. У нас больше опыта, но это не даёт нам никаких гарантий. Нам понадобятся все ингредиенты, чтобы завоевать этот трофей», - высказался Дешам на пресс-конференции.

Финальный матч сборных Испании и Франции стартует 10 октября в 21:45 по московскому времени.