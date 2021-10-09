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Лига наций УЕФА

​Дешам: «Невозможно лишить сборную Испании мяча»

09 Октября 2021 • 19:47 Комментировать
Испания
...
Франция
10.10 21:45

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался перед финалом Лиги наций против сборной Испании.

«Невозможно лишить сборную Испании мяча. Владеть мячом большую часть игрового времени – в их ДНК. Можно использовать прессинг, но не просто так. Они способны делать передачи даже под давлением.

Испанская команда сохранила своё качество. У нас больше опыта, но это не даёт нам никаких гарантий. Нам понадобятся все ингредиенты, чтобы завоевать этот трофей», - высказался Дешам на пресс-конференции.

Финальный матч сборных Испании и Франции стартует 10 октября в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Дидье Дешам
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10.10  16:00 Италия ... Бельгия 2.01 3.65 3.7
10.10  21:45 Испания ... Франция 2.95 3.25 2.55
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